Банк России начнет проводить лекции по кибербезопасности

Сотрудники Центробанка прочитают курс лекций по кибербезопасности работникам кредитных организаций России. Теорию подкрепят практическими занятиями.

«Это первый масштабный курс по кибербезопасности для представителей финансовых организаций, он стартует 15 февраля. Ожидается, что пройти обучение смогут более 2,5 тысячи специалистов со всей страны», — сообщила пресс-служба регулятора.

Заместитель председателя Банка России Герман Зубарев отметил, что регулятор заинтересован в повышении квалификации банковских сотрудников в сфере кибербезопасности. По его словам, финансовая система активно переходит в «цифру», что помимо преимуществ несет риски, которым необходимо противостоять.

Лекторы поднимут темы обеспечения информационной безопасности финансовой сферы, риски в цифровой экономике, повышение эффективности взаимодействия государственных структур и бизнеса для противодействия киберпреступлениям. Участникам курса объяснят, как противостоять социальной инженерии, фишингу, подмене номеров и другим трюкам, которыми пользуются злоумышленники.

Лекции пройдут в дистанционном формате. Кроме сотрудников ЦБ, о безопасности расскажут сотрудники правоохранительных органов и иностранные эксперты в этих вопросах.