Банк решил выселить женщину-инвалида с ребенком на улицу за долги

Женщина обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Прикамье Светлане Денисовой. Она сообщила, что у них нет другого жилья, и попросила помочь решить вопрос ее семьи в индивидуальном порядке прежде, чем банк обратится в суд.

Омбудсмену удалось урегулировать вопрос.

Отмечается, что женщина-инвалид отказалась от жилого помещения в маневренном фонде и заявила, что будет выплачивать ипотеку. Органы соцзащиты взяли семью на сопровождение. Ей оказывают помощь в сборе документов для получения статуса малоимущей, а также субсидий на оплату коммунальных услуг.