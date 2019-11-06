Банк решил выселить женщину-инвалида с ребенком на улицу за долги
Проблемы со здоровьем помешали женщине завершить выплату ипотеки. Банк предложил ей и ее 14-летнему сыну сдать ключи и сняться с регистрационного учета, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу детского омбудсмена в Прикамье.
Женщина обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Прикамье Светлане Денисовой. Она сообщила, что у них нет другого жилья, и попросила помочь решить вопрос ее семьи в индивидуальном порядке прежде, чем банк обратится в суд.
Омбудсмену удалось урегулировать вопрос.
Отмечается, что женщина-инвалид отказалась от жилого помещения в маневренном фонде и заявила, что будет выплачивать ипотеку. Органы соцзащиты взяли семью на сопровождение. Ей оказывают помощь в сборе документов для получения статуса малоимущей, а также субсидий на оплату коммунальных услуг.