Банк «Открытие» получил национальную премию за лучшую программу для бизнеса

Банк «Открытие» признали победителем национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Ему дали главный приз за лучшую программу для малого и среднего бизнеса.

Награждение прошло в Центре международной торговли. Банк «Открытие» стал победителем и в дополнительной номинации «Устремленные в будущее».

Он презентовал новый набор услуг для малого и среднего бизнеса. Например, цифровой кредит, дающий возможность подать заявку, получить решение и его обслуживание онлайн.

Срок рассмотрения заявки варьируется от одного до трех дней. Кредит выдают без комиссий, страховок, поручительства и залога. Максимальная сумма достигает пяти миллионов рублей.

Об этом рассказала заместитель президента — председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.

Банк „Открытие“ во второй раз стал лауреатом премии ТПП „Золотой Меркурий“. В 2021 году он стал лучшим банком для МСП, получив премию „Устремленные в будущее“ за успех в развитии цифрового кредитования Надия Черкасова.

Вместе с тем банк представил welcome-овердрафт. Это расчетный счет для новых клиентов с бессрочным овердрафтом от 10 тысяч до миллиона рублей, а также предодобренные кредиты и овердрафты для активных клиентов на сумму до 10 миллионов рублей. Такие продукты тоже полностью цифровизировали.

«Мы создаем кредитные продукты на базе скоринга и машинного обучения. Цифровой портрет клиента позволяет делать предпринимателям релевантные предложения, при этом корректно оценивая кредитные риски. Благодаря этому кредит онлайн — без документов и визита в офис — стал для наших клиентов удобным и быстрым продуктом», — добавила Черкасова.

По ее словам, в первом квартале года 86% выданных в «Открытии» кредитов для бизнеса стали цифровыми.

Как выбирали лидера?

Победителя в банковской номинации выбирали по итогам федерального конкурса «Лучшая банковская программа для МСП — 2021».

В нем участвовал 41 российский банк из 22 регионов. В финал вышли 16 из них. Каждый представил программы для развития малого и среднего предпринимательства.

Банки оценивали по 19 критериям. В этом году акцент сделали на онлайн-возможностях и стоимости эквайринга.

Кроме того, учли наличие бесплатных онлайн-сервисов, онлайн-бухгалтерии, расчетно-кассового обслуживания и банковских гарантий для обеспечения контрактов, а также развитие системы быстрых платежей.

Финалисты выступили с презентациями своих программ, а победителей конкурса определили благодаря онлайн-голосованию предпринимателей из всех регионов России.