Банк «Дом.РФ» признал утечку данных, но заверил в безопасности счетов

В банке «Дом.РФ» признали, что в системе была найдена уязвимость, потенциально позволяющая мошенникам завладеть сведениями из первичных заявок с неподтвержденными данными. Представители заверили, что счета клиентов находятся в безопасности.

«Служба безопасности совместно с IT-подразделением банка „Дом.РФ“ выявили уязвимость в работе канала дистанционной подачи первичных заявок на получение продукта „Кредит наличными“. Безопасности счетов клиентов ничего не угрожает», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале банка.

В пресс-службе отметили, что потенциально злоумышленники могли завладеть сведениями из первичных заявок с неподтвержденными данными, которые не позволяют получить доступ к счетам клиентов и делать что-то с их деньгами. Тем не менее конфиденциальность информации о клиентах не была нарушена, их счетам ничего не угрожает.

Специалисты быстро устранили уязвимость, и сейчас система банка работает в штатном режиме. В рамках профилактики была проверена работа остальных систем банка. Нарушений обнаружено не было.

«В настоящий момент мы можем с уверенностью сказать, что утечка случилась не из учетных систем банка. Это первый случай, когда злоумышленникам удалось найти частичный доступ к внешним заявкам банка», — подчеркнули представители.

Теперь службы намерены провести работы по предотвращению распространения данных о желающих получить кредит наличными. Клиенты банка также будут предупреждены о возможных действиях мошенников.

В начале апреля в Сети появилось предложение купить данные потенциальных клиентов банка «Дом.РФ».