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    12 февраля 2021, 20:44

    Баня на крыше дома в Кузбассе заинтересовала прокуратуру

    Артур Блянихов

    В Кемеровской области внимание региональной прокуратуры привлекла баня, построенная на крыше жилого дома. Об этом сообщила «Политика сегодня».

    По данным издания, речь идет о бане, которую построили в 2020 году на крыше одного из многоквартирных домов на Ленинградском проспекте. Надзорное ведомство начало проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований пожарной безопасности. Отмечается, что специалисты после проверки дадут оценку законности функционирования бани.