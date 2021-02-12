Баня на крыше дома в Кузбассе заинтересовала прокуратуру

В Кемеровской области внимание региональной прокуратуры привлекла баня, построенная на крыше жилого дома. Об этом сообщила «Политика сегодня».

По данным издания, речь идет о бане, которую построили в 2020 году на крыше одного из многоквартирных домов на Ленинградском проспекте. Надзорное ведомство начало проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований пожарной безопасности. Отмечается, что специалисты после проверки дадут оценку законности функционирования бани.