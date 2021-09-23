Банду скинхедов задержали в Красноярске. Видео

В Красноярске задержали пять подозреваемых в создании экстремистского сообщества. Их возраст составляет от 18 до 22 лет. Об этом сообщил ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По информации следствия, в феврале 2021 года 19-летний мужчина организовал экстремистское сообщество скинхедов, куда вошли еще пять жителей Красноярска. Все участники действовали по рекомендациям лидера сообщества и выполняли возложенные на них задачи.

Например, в июне и июле 2021 года они избили 16-летнего и 18-летного жителей Красноярска. Мотивом преступления выступила социальная принадлежность молодых людей к другому слою общества. В августе от рук схинхедов пострадал еще один 17-летний юноша. Он получил телесные повреждения из-за «национальной принадлежности» к меньшинствам.

Все участники группировки сейчас задержаны. В ближайшее время суд вынесет решение о наказании. В результате обысков у всех участников были найдены ножи, биты, литература и символика экстремистской направленности. Расследование дела продолжается.