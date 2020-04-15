Банду сатанистов задержали в Краснодаре

Сотрудники ФСБ задержали в Краснодаре банду сатанистов. Против них возбудили уголовное дело о распространении экстремистских материалов.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу местного ведомства, задержанные представлялись адептами международной сатанинской организации Legion Ave Satan. Им предъявили обвинения в публичных призывах к экстремизму. В том числе с использованием онлайн-ресурсов. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

В ведомстве уточнили, что у сатанистов изъяли литературу и принадлежности для проведения обрядов. Печатные издания направили на экспертизу для установления признаков экстремизма.

Ранее в США школьникам разрешили изучать Библию. Местные сатанисты выступили за равные условия презентации всех религий. Они потребовали, чтобы им тоже позволили преподавать свой «Час Сатаны».

На днях религиозные фанатики предложили проводить обряды экзорцизма против коронавируса. По их мнению, это поможет изгнать инфекцию и победить «сатану».