Банде наркодилеров вынесли приговор в Иркутской области

В Иркутской области вынесли обвинение 12 членам преступной группировки, которая занималась распространением наркотиков. Банду организовала 64-летняя пенсионерка, сообщило РИА ФАН.

Обвиняемой удалось втянуть в дело шесть членов своей семьи и еще семь знакомых. Участники группировки закупали наркотики в городе Братск, а затем расфасовывали их на мелкие дозы и продавали.

После тщательного расследования были задержаны все предполагаемые преступники. Двое из них согласились сотрудничать со следствием. В 2019 году одного приговорили к семи, а другого практически к девяти годам лишения свободы.

Главе банды суд вынес наказание в виде лишения свободы в колонии на 18 лет. Остальные ее участники получили сроки от семи до 17 лет.

Уточняется, что в дело также был втянут итальянский священнослужитель. Он покупал наркотические вещества за деньги, которые давали на пожертвование храма. Сейчас он находится под домашним арестом.