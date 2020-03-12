«Банда умников» рассказала, что не выпускала детскую энциклопедию про тюрьмы

Она рассказала, что фото книги, ставшее вирусным в соцсетях, и вызвавшее всеобщее негодование, — не более, чем корпоративный розыгрыш. В магазинах тюремная энциклопедия не продается.

«Видимо, фотографии вывесил кто-то из бывших сотрудников или они еще как-то попали в интернет и разошлись. Мы сами специально этого не делали», — пояснили в издательстве.