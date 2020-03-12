«Банда умников» рассказала, что не выпускала детскую энциклопедию про тюрьмы
Энциклопедии для детей и подростков «Тюрьмы и места заключения», которую якобы выпустило детское издательство «Банда умников», на самом деле не существует. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на представительницу издательства.
Она рассказала, что фото книги, ставшее вирусным в соцсетях, и вызвавшее всеобщее негодование, — не более, чем корпоративный розыгрыш. В магазинах тюремная энциклопедия не продается.
«Видимо, фотографии вывесил кто-то из бывших сотрудников или они еще как-то попали в интернет и разошлись. Мы сами специально этого не делали», — пояснили в издательстве.