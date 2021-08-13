Банда «черных лесорубов» напилила деревьев почти на миллион рублей. Полицейские их поймали

В Ивановской области сотрудники экономической безопасности УМВД региона пресекли деятельность группы «черных лесорубов». Они нанесли ущерб на 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В период с мая по июнь 2021 года организованная преступная группа незаконно выпиливала лес в Южском районе. Причиненный материальный ущерб в сумме составляет более 900 000 рублей», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Полиция 37» во «ВКонтакте».

Незаконно заготовленную древесину сосны мужчины распиливали на пилораме на доски и реализовывали населению близлежащих деревень и сел.

Но теперь их деятельность пресечена. У подозреваемых изъяли трактор, полноприводные автомобили, автомобиль для перевозки древесины, спецтехнику и бензопилы. Личности участников группы установлены. Все они — жители Южского района Ивановской области. Организатору — 50 лет, а его подельникам — 49, 33 и 32 года.

В результате возбуждено уголовное дело по статье «Тайное хищение чужого имущества, совершенное организованной группой». По этой статье можно получить до 10 лет лишения свободы.