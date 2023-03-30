30 марта 2023, 12:01
Банан стал самым популярным продуктом у россиян зимой
С января по март самым покупаемым продуктом среди россиян был банан. Об этом сообщил RT со ссылкой на статистику оператора фискальных данных «Такском».
Аналитики сделали выводы на основе обработки более 46 миллиардов кассовых чеков. Кроме бананов, выделили популярность молочных продуктов, мяса, слабоалкогольных напитков, яиц, мучных изделий, полуфабрикатов и табачной продукции.
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В среднем россияне тратили в магазине у дома около 400 рублей, в крупных гипермаркетах — 1,5 тысячи рублей, а в алкомаркетах — 560 рублей.
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