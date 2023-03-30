Общество 30 марта 2023, 12:01 Банан стал самым популярным продуктом у россиян зимой

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С января по март самым покупаемым продуктом среди россиян был банан. Об этом сообщил RT со ссылкой на статистику оператора фискальных данных «Такском».

Аналитики сделали выводы на основе обработки более ​​46 миллиардов кассовых чеков. Кроме бананов, выделили популярность молочных продуктов, мяса, слабоалкогольных напитков, яиц, мучных изделий, полуфабрикатов и табачной продукции.

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В среднем россияне тратили в магазине у дома около 400 рублей, в крупных гипермаркетах — 1,5 тысячи рублей, а в алкомаркетах — 560 рублей.

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