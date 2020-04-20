Бальнеологический курорт «Мацеста» готов принять переболевших COVID-19 людей
Генеральный директор сочинской «Мацесты» Елена Даутова заверила ИА Nation News, что бальнеологический курорт готов принять людей, перенесших коронавирусную инфекцию.
Даутова напомнила, что укрепление иммунитета, мытье рук и соблюдение дистанции помогут не заразиться коронавирусной инфекцией. По ее словам, для того, чтобы быть здоровым, человек должен полноценно дышать, получая достаточное количество кислорода.
«И главное — мыслить позитивно, не зацикливаться на негативе и „коронапанике“. Все это пройдет. А стресс, вызванный переживаниями, может перерасти в серьезную „болячку“», — заметила собеседница информагентства.