Балкон рухнул на юго-западе Москвы

На одном из зданий на юго-западе столицы обвалился балкон. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом РИА «Новости» рассказали в префектуре.

«Управа района выехала на место происшествия, по предварительным данным, пострадавших нет», — приводит агентство слова собеседника. Балкон упал по адресу: Ленинский проспект, дом 62/1.

В конце мая двое жителей Санкт-Петербурга поссорились и стали драться на балконе третьего этажа дома № 13 на улице Декабристов. Они сломали ограду и упали на тротуар. Их соседка по коммуналке рассказала «360», что пострадавшие — мирные люди, ни с кем из жильцов не конфликтовали, жили тихо и воспитывали ребенка.

Мужчина сломал позвоночник, крестец и правую малоберцовую кость со смещением, а его сожительница — бедро. Также женщина получила ушиб в области тазобедренного сустава и тупую травму живота.