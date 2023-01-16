Общество 16 января 2023, 15:33 Балицкий заявил, что в Запорожской области не трогают поддерживающих ВСУ людей Врио главы Запорожской области Балицкий: власти не трогают поддерживающих ВСУ РИА «Новости»

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Власти Запорожской области не трогают людей, которые ожидают прихода ВСУ. Об этом врио главы региона Евгений Балицкий заявил в эфире телеканала «Крым 24».

«Есть такая категория людей, которые ждут [прихода ВСУ], но мы их не трогаем, даем время подумать», — сказал врио губернатора.

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По его словам, если человек участвует в экстремистских мероприятиях, пишет гадости в социальных сетях, то его в итоге выдворяют из Запорожской области. Однако сначала такого местного жителя отправляют на две недели копать окопы.

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«Потрудились, а потом уже едут на Украину», — отметил Балицкий.

Он добавил, что из региона выселяют и родных экстремистов, которые знали о диверсиях. Врио губернатора заявил, что речь идет о людях, которые косвенно участвовали в подрыве ЛЭП и мостов. Балицкий в интервью также высказался в поддержку применения смертной казни в Запорожской области.