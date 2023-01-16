Общество 16 января 2023, 12:15 Балицкий назвал предполагаемые сроки начала полного освобождения Запорожской области Балицкий: полное освобождение Запорожской области может начаться весной РИА «Новости»

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Полное освобождение Запорожской области может начаться весной, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в интервью телеканалу «Крым 24». Он подчеркнул, что России противостоят силы западных стран и этот фактор, безусловно, учитывается.

«Весной, наверное, приступим к освобождению Запорожской области в полном объеме. <…> Мы знаем, какие силы нам противостоят — весь коллективный Запад», — сказал Балицкий.

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По оценке врио губернатора, освобождение города Запорожья будет, вероятно, длительным процессом. Для этого потребуются масштабные мероприятия.

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На сегодняшний день под контролем России находится свыше 70% Запорожской области. ВСУ пока еще удерживают город Запорожье.

Запорожская область вошла в состав РФ по итогам референдума. В рамках голосования 93,11% местных жителей поддержали решение о вхождении региона в Россию. Аналогичные решения приняли в это время в ДНР, ЛНР и Херсонской области.

Минувшей осенью президент РФ Владимир Путин подписал с главами регионов договоры о принятии новых территорий в состав России.