Общество 28 августа 2023, 16:56 Балерину Адырхаеву похоронят рядом с супругом на Троекуровском кладбище Похороны балерины Адырхаевой состоятся на Троекуровском кладбище 30 августа РИА «Новости»

Читать 360tv в

Похороны народной артистки СССР Светланы Адырхаевой пройдут на Троекуровском кладбище. Церемония прощания состоится в Большом театре 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

«Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище 30 августа рядом с супругом», — указали в театре.

Реклама

Мужем известной балерины был балетмейстер Алексей Закалинский. Он ушел из жизни 13 июня 2009 года.

Светлана Адырхаева скончалась в 85 лет после продолжительной болезни. Она служила в Большом театре с 1960 по 1988 год, была педагогом балетной труппы — с 2001 по 2023 годы.

Художественный руководитель труппы Махар Вазиев указал, что вся жизнь артистки была связана с Большим театром, в котором она преданно работала до самого последнего дня.

«Мы всегда будем благодарны ей за великий дар балерины и педагога, за ту щедрость, с которой она делилась своим мастерством, за любовь к балету, Большому театру и ее ученицам», — подчеркнул худрук.

Он заверил, что Адырхаева стала частью истории Большого театра.