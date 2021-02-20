Балерина из Мариинки станцевала в пачке на морозе в защиту бухты в Ленобласти. Она объяснила поступок

В бухте Батарейная в Ленинградской области решили построить зерновой терминал порта. Балерина Мариинского театра Илмира Багаутдинова встала на защиту уникального уголка природы и станцевала на морозе в пачке и пуантах.

«Мы очень любим это место, мы очень часто тут гуляем и с друзьями и сами. Это и историческое место, и уникальный природный такой уголок. Там никогда не бывает ветров, там вековые дубы. В эту бухту прилетают лебеди, поэтому это острая проблема. <…> Как все гениальное просто, самый известный балетный образ — это, безусловно, образ белого лебедя. Ну вот и возникла идея как-то в поддержку исполнить такой перформанс», — рассказала «360» Багаутдинова.

Собеседница отметила, что ничуть не замерзла, все прошло оперативно, а после танца она надела шубу и лыжные штаны. Танец сняли на видео во время ее прогулки с семьей в районе заповедной бухты.

Источник фото: Facebook

На своей странице в Facebook балерина попросила пользователей подписать петицию в защиту бухты Батарейная, в тексте которой говорится, что эта территория находится под защитой Рамсарской и Хельсинкской конвенций, так как является средой обитания водоплавающих и околоводных перелетных птиц, которые занесены в Красную книгу России.