Общество 27 августа 2023, 15:13 Балерина Адырхаева умерла на 86-м году жизни Большой театр: балерина Светлана Адырхаева умерла в возрасте 85 лет РИА «Новости»

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Балерина, народная артистка СССР Светлана Адырхаева скончалась в возрасте 85 лет. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Большого театра.

«Она умерла дома после продолжительной болезни», — рассказали в театре.

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Артистки не стало 27 августа около 13:00. О времени и дате прощания с ней сообщат позже.

Светлана Адырхаева — советская, российская балерина, балетмейстер, хореограф, педагог. Звание народной артистки она получила в 1984 году.

Балерина была солисткой Большого театра до 1988 года, она занималась в классе Асафа Мессерера и позировала для снимков его учебника «Уроки классического танца». После, в 2001 году, она вернулась в театр в качестве педагога-репетитора.

На сцене Большого театра Адырхаева танцевала в таких знаменитых постановках, как «Лебединое озеро» Петра Чайковского, «Дон Кихот» композитора Людвига Минкуса. Балерина гастролировала в Японии, Италии, Англии, Франции, она объездила множество стран.

Ее жизни и творчеству посвящены книга «Балерина Светлана Адырхаева», которую написала в 1986 году Елена Луцкая. Кроме того, в 2013 году был снят документальный фильм «Либретто ее жизни. Светлана Адырхаева» режиссера Ольги Баскаевой.

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