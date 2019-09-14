Балашиха отметила 189-й день рождения. Как это было

Дни города прошли сегодня более чем в десятке городов Московской области. Помимо Красногорска, еще в Егорьевске, Ивантеевке, Фрязине, Истре, Краснознаменске и других. Так, Балашихе сегодня исполнилось 189 лет.

Играют на народных инструментах, рисуют пейзажи акварелью и лепят фигурки из глины — мастер- классы проходили сегодня в Пестовском парке. Его открытие стало подарком горожанам на 189-й день рождения Балашихи.

Источник фото: телеканал «360»

Тут три детские площадки и песочница площадью 700 квадратных метров, вело- и пешеходные дорожки, теннисный корт, футбольное поле и баскетбольная площадка.

Источник фото: телеканал «360»

«Поздравляю с праздником, надеюсь, что площадка будет востребована, будете играть в свободное время, определимся, когда ее закрывать — в 10 вечера или до утра оставлять. С праздником!» — обратился к жителям глава г. о. Балашиха Сергей Юров.

Источник фото: телеканал «360»

Место отдыха в микрорайоне Железнодорожный благоустраивали в три этапа. Высадили более тысячи сухих деревьев, посадили липы, каштаны хвойные. Зимой тут планируют организовать прокат лыж.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы с главой следили за тем процессом, как реализуется все то, что просили жители, и сегодня констатируем тот факт, что к Дню города здесь сделано максимально все то, что просили граждане», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Источник фото: телеканал «360»

День города в Балашихе проходит в каждом микрорайоне. На улице Заречной, где тоже благоустраивали территорию, настоящий технопарк — приехала военная техника и байкеры.

Источник фото: телеканал «360»

За 189 лет Балашиха выросла из фабричного поселка в город с населением полмиллиона человек. Одни из самых масштабных празднований прошли в центре — возле Ледового дворца.

На празднование Дня города приехала вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова, она поздравила горожан и вручила благодарственное письмо от главы Московской области Андрея Воробьева.

«Балашиха — один из самых больших и густонаселенных муниципалитетов Подмосковья, губернатор ей уделяет особое внимание. И, действительно, город большими темпами развивается. Здесь сильный социальный блок, открываются новые школы, детские сады, поликлиники, ведутся работы по благоустройству», — сказала вице- губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Праздник завершился концертом, на котором выступили Звонкий и Мари Краймбрери, и салютом.