Баланс эстетики и удобства. «Главстрой» запустил социокультурную программу развития парков в жилых кварталах

Посмотрев утром из окна, каждый хочет увидеть парк с обилием зелени, уютный сквер или площадь с фонтаном. Это может быть не просто мечтой, а стать реальностью. Мягкий газон, множество деревьев, площадки для развития бизнеса и творчества. Компания «Главстрой» прислушалась ко всем пожеланиям и учла их в новой социокультурной программе парков в жилых кварталах.

Авторы «Социокультурной программы парков» смогли учесть в проекте не только требования властей к качеству городской среды, но и особенности зеленых территорий в жилых кварталах. Теперь парковые комплексы будут появляться намного быстрее, а строительство станет проще.

Сейчас такие площадки не менее важны для развития инфраструктуры, чем городские парки. Функции схожи, но все-таки есть свои особенности. Например, парк в жилом квартале должен быть прекрасным местом как для прогулок мам с колясками, так и для владельцев бизнеса. Различные магазины, сфера услуг, рестораны очень часто выбирают помещения на первых этажах домов, а скверы активно взаимодействуют с их территорией. «Социокультурная программа парков» — идеальное решение для всех.

Благодаря программе «Главстроя» появятся не просто парки с прогулочными дорожками. Создатели проекта позаботились и об экономии времени жителей. В каждом жилом квартале сделают короткие маршруты, чтобы добраться до ближайшей остановки или станции метро было комфортнее и быстрее. Таким образом, по новому проекту построят единое общественное, благоустроенное пространство, которое будет решать сразу несколько задач. Оно объединит территории парков в жилых кварталах и выведет их на совершенно новый уровень.

Функциональность пространства это всегда хорошо. Но «Главстрой» позаботился также об эстетической стороне проекта, ведь из окон домов должны открываться красивые панорамные виды, а не унылая, серая застройка. Поэтому программа предусматривает сочетание дизайна парка и архитектурной концепции квартала. Достижение гармонии — одна из основный целей компании.

Первыми оценить новый проект смогут жители жилого квартала «Береговой», который возвысится на набережной Москвы-реки. Перед архитекторами и дизайнерами стояла непростая задача — спроектировать город в городе. Он должен включать в себя всю необходимую для жизни инфраструктуру, но особый акцент сделали на первых этажах для ведения бизнеса и общественных пространствах на набережной.

Специалисты отлично справились с задачей — в жилом квартале появятся просторные лобби, комьюнити-центры и небольшие сады-парки. Любители встретить закат у воды смогут прогуляться до реки по тактильным экотропам, а активных жителей ждут ландшафтные зоны с зелеными лабиринтами.

Дополнят дизайн изогнутые экоскамейки и камерный амфитеатр для уличных мероприятий. Малыши смогут резвиться на детской и спортивной площадках, а родители в это время отдохнуть в уютной беседке с навесом. Если говорить о конкретных цифрах, то в «Береговом» высадят 3,5 тысячи деревьев и засеют 26 тысяч квадратных метров газона. Действительно впечатляющие числа, но именно они позволят окутать весь жилой квартал настоящей экосистемой.