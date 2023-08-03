Общество 03 августа 2023, 13:30 «Бал влюбленных» пройдет на Московском урбанфоруме в Гостином дворе Заммэра Москвы Ракова: «Бал влюбленных» пройдет 23 августа в Гостином дворе в рамках МУФ Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице 23 августа пройдет «Бал влюбленных». Он состоится на одной из площадок Московского урбанистического форума в Гостином дворе. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Супругов, которые примут участие в мероприятии, попросили соблюсти дресс-код: мужчины должны будут надеть костюмы, а женщины — вечерние платья. Событие начнется в 18:00. В нем примет участие 150 пар.

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Перед началом бала, в 17:00, пройдет мастер-класс по вальсу, который проведут профессиональные хореографы.

Мероприятие завершится в 19:00 выступлением популярных артистов. В рамках концерта организуют церемонию награждения супружеских пар Москвы, которые прожили в браке 15 лет и более.

В этот же день на площадке пройдут свадебные церемонии при участии звездных регистраторов.

Ранее жителям столицы рассказали об интерактивных пространствах, которые подготовили в Гостином дворе к Московскому урбанфоруму.