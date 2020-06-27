Бал медалистов прошел в Рошале Московской области. На празднике для выпускников выступили музыканты, потом вручили награды. В завершение вечера — запуск голубей в небо.

Музыканты встречали выпускников школ на входе в парк. После глава округа Алексей Артюхин вручил лучшим ученикам года заслуженные награды.

«Сегодня знаменательный день. Сегодня каждый из вас может точно сказать, что на этом этапе жизни он точно успешен. Поздравляю вас с этим! <…> Никуда не спешите, везде успеете. Наслаждайтесь сегодняшним этим моментом, наслаждайтесь первыми днями в университете, наслаждайтесь первыми своими успехами в спорте, науке и где еще его добьетесь», — сказал Артюхин.

После торжественного вручения медалей перед ребятами выступила группа «140 ударов в минуту». В завершение первого взрослого праздника бывшие школьники загадали желание и отпустили в небо белых голубей.

Организаторы решили сделать бал традиционным и каждый год собирать отличников в парке.

Всего в городских округах Шатура и Рошаль школу окончили 295 учащихся. Среди них 39 человек удостоились медалей «за успехи в учении». Один из круглых отличников — Артем Соломатин.

«Я сразу знал, что по-другому я школу окончить никак не могу. У меня мама окончила школу с золотой медалью, я думаю, она мне не позволила окончить по-другому», — заявил выпускник.

Бывшие школьники стоят на пороге выбора профессии. Они уже задумались связать свою жизнь с программированием, финансами, медициной. А выпускница Софья Трубаева мечтает стать педагогом. Девушка любит точные науки, поэтому она хочет преподавать математику.

«Очень интересная профессия, я считаю. Смотрю на то, как работают наши учителя, и мне тоже хочется делиться знаниями с другими», — сказала она.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил выпускников с окончанием учебы и пожелал удачи на экзаменах.

В Московской области в 2020 году выпускаются 35 тысяч учеников. Из-за пандемии коронавируса экзамены отменили, ЕГЭ будут сдавать только те, кто готовится поступать в вузы.