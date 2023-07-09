Общество 09 июля 2023, 01:07 Бал медалистов прошел в Луховицах Бал медалистов провели в Луховицах по случаю вручения школьных наград Pxhere

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По случаю вручения медалей для выпускников в Луховицах устроили бал. В 2023 году в городском округе школу окончили более 200 ребят. Каждый десятый удостоен медали «За особые успехи в учении».

Как отметил, глава городского округа Сергей Тимохин, 24 луховичанина, которые закончили школу с золотой медалью, «прошли большой тернистый путь».

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«Конечно же, рады за них <…> надеемся на них, то что ребята будут прославлять всю нашу огромную Родину и не забудут про свою малую Родину — Луховицы. Попрошу их чтобы вернулись обязательно. Нам нужны такие перспективные специалисты», — сказал Тимохин.

Бессонные ночи, штудирование учебников и контрольные остались позади. Денис круглый отличник, а еще многократный победитель олимпиад и конкурсов, он сдал экзамены успешно. Впереди у молодого человека поступление в ВУЗ. Денису по душе технические науки. Он мечтает строить ракеты, чтобы покорять космос.

«Полноценное освоение Марса, изучение дальнейшее Луны все это я считаю очень интересным и хочу быть частью этих исследований, изучений», — поделился выпускник.

Все медалисты показали серьезные результаты в учебе. И к тому же медаль — это не только красивый сувенир в бархатной коробочке. При поступлении в ВУЗы школьная награда дает дополнительные баллы.