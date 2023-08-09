Общество 09 августа 2023, 15:26 Сальмонеллу нашли в курином фарше известных российских марок Роскачество: сальмонелла и другие бактерии были в курином фарше, продающемся в России Freepik

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Сальмонеллу и другие бактерии обнаружили в фарше курицы, который можно найти в магазинах России. Только продукт двух марок оказался хорошего качества. Об этом сообщила пресс-служба Роскачества.

Специалисты организации исследовали фарши 18 торговых марок (ТМ). Продукцию проверили по 86 показателям качества, безопасности, достоверности маркировки и органолептических характеристик.

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«В продукции четырех ТМ обнаружены патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы. <…> Это торговые марки „Своя“, „ВкусВилл“, „Чернышихинское мясо“, „Ярославский бройлер“», — заявили в Роскачестве.

Эксперты нашли листерию в фаршах «Перекрестка» и «Троекурова». Речь идет о патогенном виде бактерий, который может вызвать у человека пищевое заболевание под названием листериоз. Кроме того, исследователи обнаружили кишечную палочку в продукции марок «Каждый день», «Троекурово», «Чернышихинское мясо».

Роскачество после проверки признало высококачественным куриный фарш от «Мясницкого ряда» и «Петелинки»