Баки от Danone и Coca-Cola могут привести к росту тарифов

Компании Danone и Coca-Cola предложили закупить контейнеры для раздельного сбора на 150 миллионов рублей, чтобы не платить экосбор, который пойдет на утилизацию отходов, пишет РБК. Однако такая инициатива может привести к нагрузке на население из-за роста тарифов, сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО), курирующем мусорную реформу.

Компании предложили установить 2500 контейнеров для раздельного сбора отходов в пилотном регионе на 150 миллионов рублей. Таким образом они якобы выполнят норматив по утилизации, и им не придется платить экологический сбор, это требование прописано в концепции Расширенной ответственности производителей (РОП).

В РЭО обратили внимание на то, что одной установки баков недостаточно, еще нужно оплатить расходы на транспортировку отходов, доставку их на объекты обработки и утилизацию. Если что-то из этого будет не сделано, то компании не засчитают утилизацию вторичных ресурсов.

«Подобная инициатива с дополнительными контейнерами приведет к дополнительным расходам на их обслуживание, и эта нагрузка должна привести к росту тарифов для населения. РЭО выступает против роста тарифов и работает над их оптимизацией. Обновленная система РОП также может достичь эту цель благодаря снижению инвестиционной нагрузки на граждан внутри тарифа на вывоз отходов», — отметили в РЭО.

Кроме того, авторы инициативы предлагают покупать контейнеры стоимостью, которая выше в четыре раза средней рыночной. Хотя уже есть мера поддержки, благодаря которой удастся установить 130 тысяч баков до 2024 года. Речь о субсидировании 25% лизинга стоимости контейнеров в размере 447 миллионов рублей.

В госкорпорации указали и на невозможность установки датчиков в контейнеры, которую предлагают Danone и Coca-Cola. Сейчас нет информационных систем, которые бы собирали информацию с этих устройств.

«В то же время установка контейнеров не заменяет утилизацию. Главная цель РОП состоит в том, чтобы запустить экономику замкнутого цикла и вовлекать как можно больше вторичных материальных ресурсов в оборот. Главный инструмент для этого — экосбор, который пойдет на создание инфраструктуры для утилизации. Поэтому детали предложения требуют уточнения», — сообщили в РЭО и добавили, что в 2019 году по экосбору с бизнеса собрали 3,7 миллиарда рублей, а с населения за вывоз мусора — 193 миллиарда, новый РОП призван устранить такой перекос.

По мнению экспертов, разработанный механизм внутри РОП позволит исключить фальсификацию сделок по утилизации отходов. Из-за липовых актов, которые подделывали недобросовестные производители, собираемость экосбора была очень маленькой. Как отметил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, собранные средства будут «окрашены», будет видно, что их расходуют на создание мощностей по переработке и развитие инфраструктуры.

По словам вице-президента Ассоциации переработчиков вторичных ресурсов Владислава Гроевого, необходимо кардинально снижать поступающие на полигоны объемы отходов, переходить к экономике замкнутого цикла и вводить раздельный сбор. В ассоциации также указали, что за утилизацию должны платить производители и импортеры товаров и упаковки, и для этого уже с 2021 года надо применять механизм РОП.