Огромная очередь собралась у мечетей по случаю Курбан-байрама в Москве

Мусульмане 9 июля массово отмечают Курбан-байрам. Они собираются на молитвы в Москве и Подмосковье.

Telegram-канал «Москвач» показал снимки очевидцев, которые сфотографировали огромную очередь у мечети на станции «Проспект Мира». В этот день верующие чтят жертву пророка Ибрахима, молятся и раздают милостыню бедным.

Источник фото: Telegram-канал «Москвач»

РИАМО также показало кадры праздничной молитвы в Мытищах.

Президент России Владимир Путин поздравил всех верующих мусульман с этим праздником. Его обращение опубликовали на сайте Кремля. Путин отметил, что Курбан-Байрам содержит глубокий нравственный, духовный смысл, а также объединяет людей вокруг вечных ценностей.

«Отрадно, что мусульманская община России активно участвует в жизни страны», — заключил президент и поделал всем здоровья, успехов, счастья и благоденствия.