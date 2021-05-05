Байкеры забрали частицу Вечного огня из Москвы в Словакию. Видео

У Кремлевской стены в Москве прошла церемония переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Словакию. Довезти ее до европейской страны доверили участникам гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии».

Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

Как рассказали в Российском историческом обществе, словацкие байкеры в рамках историко-мемориальной акции «Путь героического огня» зажгут Вечный огонь в специальных лампадах в 268 населенных пунктах Словакии, в том числе в Братиславе.

«76 лет назад Красная армия избавила человечество от „коричневой чумы“. Спустя десятилетия память и благодарность поколению победителей живет в сердцах жителей европейских государств, несмотря на попытки ряда их политических деятелей переписать историю», — сообщили мотоциклисты у себя в Facebook.

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время церемонии заявил, что память о совместной борьбе с фашизмом укрепляет дружбу и сотрудничество между Россией и Словакией. Он отметил, что Вторая мировая война должна быть строгим предупреждением, что трагедия, произошедшая в середине ХХ века, никогда не должна повториться.