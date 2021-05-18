Байкер разогнал машины, чтобы освободить дорогу для скорой в Петербурге

Байкер разогнал машины, чтобы освободить дорогу для кареты скорой помощи в Санкт-Петербурге. Врачи назвали мотоциклиста героем дня, написало РИА ФАН.

Отмечается, что машина с медиками пыталась проехать по Мурманскому шоссе в сторону города. На Народной улице перед авто оказался мотоциклист, который стал сигнализировать людям, чтобы те расчистили проезжую часть.

Водитель использовал жесты и стучал по стеклам транспортных средств. Мужчина помогал врачам до поворота на проспект Большевиков, после чего их пути разошлись. Медики думают, что когда-то выручили этого молодого человека, и он таким образом решил сказать им «спасибо».