Байкер Хирург назвал «вредоносным» законопроект о новых штрафах для мотоциклистов

Байкер Александр Залдостанов, более известный по кличке Хирург, считает «вредоносным» предложение о новых штрафах для мотоциклистов. Он пояснил «360», что мотоцикл мог бы быть хорошей альтернативой автомобилю.

Байкер Залдостанов свою первую реакцию на законопроект описал цитатой героя романа Михаила Булгакова.

«Первая реакция — процитировать Булгакова: „Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали. Взять бы вас за такие законы, да года на три в Соловки“. Это Иван Николаевич сказал в „Мастере и Маргарите“. Вот, что прежде всего и пришло в голову», — отметил мотоциклист. По его мнению, закон лишь показывает уровень «профессионального соответствия законотворцев». Он также поделился, что при движении параллельно машине в пробке опасности нет.

«Риска езды в междурядье, когда автомобили наглухо стоят в пробке, никакого нет», — объяснил мотоциклист. Залдостанов считает, что подобные законы не помогают городу.

«Видно, что Светлана Бессараб не в теме. Аргументация неверная, и закон сам по себе вредоносный. Надо в городах развивать малый транспорт. Надо бороться за каждое дерево, которое стоит. Я сейчас уже говорю не как байкер, а как гражданин. Из-за парковок выпилили все деревья перед домами — дышать нечем. И количество транспорта в Москве растет, потому что нет альтернативы», — ответил Залдостанов. Он добавил, что мотоцикл и малый транспорт был бы хорошей заменой автомобиля.

С инициативой в Госдуме выступила депутат Светлана Бессараб. Она предложила штрафовать мотоциклистов за езду параллельно автомобилям на три тысячи рублей, а за лавирование — на сумму до 15 тысяч рублей.