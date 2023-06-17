Общество 17 июня 2023, 08:44 Байкальская отшельница предсказала судьбу России Отшельница Мореходова рассказала, что ждет Россию в будущем

Читать 360tv в

Байкальская отшельница Любовь Мореходова предсказала, что Россия просуществует еще много веков. Об этом она рассказала в ходе программы «Прямой эфир».

Мореходова высказала мнение, что Россия преодолеет все трудности, с которыми ей придется столкнуться. По ее словам, все, кто сегодня враждебно настроен к РФ, попросят нашу страну о помощи и милости.

Реклама

«Россия была и будет существовать еще много веков. Никто ее не победит», — сказала отшельница.

Любови Мореходовой 82 года, она уже много лет живет одна на берегу Байкала. К ней часто приезжают люди за советом. Они уверены, что женщина обладает даром ясновидения.

Перуанские шаманы предсказали, что мирное соглашение Украины и России будет достигнуто к августу 2023 года. Во время обряда им открылись и другие события будущего. Шаманы предсказали сильное землетрясение в северной части Америки, а также другие климатические бедствия и трагедии в текущем году.