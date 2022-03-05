Байеры рассказали, что будет происходит на рынке одежды в России

Многие бренды одежды уходят из России или приостанавливают работу в связи с санкциями и событиями на Украине. Эксперты рынка рассказали Ura.ru, можно ли будет купить брендовую одежду в РФ и кто ее будет продавать.

Работу в России уже приостановили бренды Mango, H&M и Nike, на очереди — сети Bershka, Pull&Bear и Zara. Также уходят многие люксовые бренды.

«Товар есть, непонятно за сколько продавать. Большинство бутиков закрылось как раз таки из-за непоняток с курсом. Из-за обесценивания рубля рост цен уже гарантированно произойдет на 30-40%», — рассказал изданию эксперт ритейл-рынка, пожелавший сохранить анонимность.

При этом остается возможность закупать одежду в Европе, в которую можно летать через открытые страны. Покупать оптом может только юридическое лицо. По мнению главы Союза русских байеров Елен Буграновой, ситуация будет примерно такая же, как в 90-е, и это даст возможность для развития российским брендам.

«Это их шанс сразу стать успешным бизнесом! Для этого нужно правильно вести бизнес», — считает она.