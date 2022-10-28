Байдена назвали отражением позиции конфронтации с Россией | 360°

Эксклюзив 28 октября 2022, 11:56 Байдена назвали отражением позиции конфронтации с Россией Политолог Коновалов: Байден отражает позицию неоколониального Запада Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Заявление американского публициста Дэвида Игнатиуса о необходимости переговоров между Россией и США после выступления президента РФ Владимира Путина на сессии клуба «Валдай» говорит, что часть западных обозревателей понимают необходимость дипломатических контактов. Однако лидер Штатов Джо Байден отражает мнение той части американского истеблишмента, которая стоит на позициях усиления конфронтации, заявил в беседе с «360» военный эксперт, политолог Иван Коновалов.

«Некоторые западные комментаторы непредвзято относятся к событиям, видят ситуацию такой, какая она есть, понимают, что необходимо дипломатическое решение, они пытаются быть объективными», — заметил эксперт.

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Однако, по его словам, власти США стоят на позиции усиления конфронтации, потому что они не видят другого пути для того, чтобы США сохранили позиции гегемона. Они пытаются цепляться за старое.

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«Недаром президент России назвал эту часть запада неоколониальным, цепляющимся за гегемонию, за давление на несогласных и так далее. Байден как раз представляет эту политическую страту», — подчеркнул Коновалов.

Политолог напомнил, что США публично заявляют, что их задача в том, чтобы ослабить Россию. Но ослабить насколько, поинтересовался он.

«Ослабить, чтобы Россия развалилась, распалась, исчезла? Что значит ослабить, что они имеют в виду? Понятно, что [США хотят] уничтожить Россию, просто они называют это другими словами», — заключил он.

Ранее обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус призвал администрацию Байдена прислушаться к президенту России. Он указал на то, что Штатам нужно начать переговоры с РФ. По его словам, необходимость больших дипломатических усилий между странами очевидна.

«Она должна быть сосредоточена на предотвращении катастрофического сценария между двумя странами», — подчеркнул журналист.