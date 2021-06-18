Байден потратил на подарок Путину 22 тысячи рублей

Стало известно, во сколько президенту США Джо Байдену обошелся подарок, который он преподнес российскому лидеру Владимиру Путину на встрече в Женеве. Об этом сообщили журналисты кремлевского пула РИА «Новости».

Американский президент подарил Путину солнцезащитные очки-авиаторы Randolph, выполненные по спецзаказу. Их стоимость составляет порядка 299 долларов (около 21,6 тысячи рублей). Журналисты отметили, что президент России носит очки-авиаторы, но предпочитает другие бренды, например, Chrome Hearts или Cartier.

Президент Швейцарии Ги Пармелан при этом подарил Путину и Байдену швейцарские высокотехнологичные наручные часы Tissot. Пармелан преподнес лидерам двух стран часы модели T-Touch Connect Solar, которые можно будет купить в России не раньше января 2022 года. Эти часы стоят порядка 1,1 тысячи долларов (около 79,7 тысячи рублей).

Байден, помимо очков, также подарил Путину хрустальную статуэтку бизона. А президент РФ подарил коллеге из США письменный набор хохломы «Москва», сообщало Ura.ru.

Швейцарский президент рассказал о качествах Путина, которые он в нем ценит. Об этом писал RT.