Байден назвал смерть Джорджа Флойда более значимой, чем убийство Мартина Лютера Кинга

Президент США Джо Байден заявил, что убийство общественного деятеля Мартина Лютера Кинга не имело таких последствий для общества, как смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Слова президента привело издание Newsweek.

«Даже убийство Мартина Лютера Кинга не имело такого глобального влияния, как смерть Джорджа Флойда. Телевидение изменило движение за гражданские права к лучшему», — заявил Байден. Глава государства отметил, что интернет и мобильные телефоны изменили восприятие подобных событий обществом.

Мартин Лютер Кинг был общественным деятелем, боролся за права чернокожих людей в США. В 1964 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за борьбу с расовым неравенством через ненасильственное сопротивление. Кинга смертельно ранил снайпер в апреле 1968 года, позднее он скончался.

Смерть афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского Дерека Шовина 25 мая 2020 года спровоцировала протесты и беспорядки в Штатах. Также в обществе началась дискуссия о том, что необходимо реформировать полицию. Шовина приговорили к 22,5 года тюрьмы.