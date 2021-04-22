Байден намерен признать массовые убийства армян в Османской империи геноцидом

Американский президент Джо Байден готов официально заявить, что массовые убийства армян в Османской империи в начале XX века являются геноцидом. Это может обострить отношения США с Турцией.

Ожидается, что Байден назовет геноцидом депортацию, голод и массовые убийства армян от рук турок-османов, начавшиеся в 1915 году, сообщила газета газета The Wall Street Journal.

Заявление президент США может сделать ко Дню памяти жертв геноцида армян, который проводится 24 апреля. Однако, по данным американского издания, окончательное решение ще не принято. Байден может сделать только официальное заявления, воздержавшись от формулировки геноцид, как это делали прошлые главы Белого дома.

Турция отрицает, что убийства были геноцидом, утверждая, что армяне восстали против правительства. Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу заявил 20 апреля телеканалу Haberturk, что заявление Байдена навредит отношениям между двумя странами.

До начала Первой мировой войны армянское население Османской империи составляло около 2,5 миллиона человек. В 1915 году после массовых депортаций и убийств погибли по разным подсчетам от 600 тысяч армян до 1,5 миллиона. Правительство Турции признает массовые убийства, но отрицает, что это был геноцид.