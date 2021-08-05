Бахче в России пообещали рост урожая более чем на 20%

Жаркое лето и дожди пошли на пользу бахчевым культурам в России. Не исключено, что урожай арбузов и дынь в 2021 году превысит прошлогодние показатели на 20,8%.

В пресс-службе Минсельхоза рассказали газете «Известия», что в нынешнем году бахчевыми засеяли 45,5 тысячи гектаров земли — на 3,2% больше, чем в 2020-м.

Увеличение производства в ведомстве объяснили расширением посевных площадей. Кроме того, аграрии совершенствуют подходы к технологиям возделывания.

Погода в течение летнего сезона в России оказалась благоприятной как для арбузов, так и для дынь. Температуры были высокими, жару сменял дождь. На урожае это сказалось позитивно.

На импортные бахчевые в 2020 году пришлось 9% продукции, или 56,3 тысячи тонн. Из них 38,3 тысячи тонн составили арбузы. Местную бахчу продают втрое-вчетверо дешевле, чем произведенную за рубежом.

В среднем за арбуз в первые числа августа платили 186 рублей — на 15% больше прошлогодних цен. Дыня обходилась в 161 рубль, подорожав на 16%. Спрос на бахчевые, заверили ретейлеры, вырос.

Пиковые продаж арбузов приходятся именно на август. В некоторых сетях они подскочили на 70%. Ассортимент бахчевых во второй половине июля увеличился, на прилавках появились новые виды.