Багдасарян предоставил доказательства регистрации в России в момент распада СССР

Мара Багдасарян предоставила «360» копии документов ее отца, которые подтверждают, что мужчина имел российскую регистрацию на момент распада СССР.

На адресной справке, датированный 7 ноября 2019 года, говорится, что Эльмар Багдасарян имел регистрацию в Ростове-на-Дону с 20 августа 1991 года по 6 ноября 1998 года, а значит на момент распада СССР 26 декабря 1991 года был прописан в России.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, девушка прислала фотографию военного билета, где помечено, что в августа 1991 года Багдасарян встал на учет в военкомате Ростова-на-Дону. Следующая запись в военном билете говорит о том, что в 1998 году Багдасарян переехал в Москву и встал на учет в Люблинском районе.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее стало известно, что МВД приняло решение отозвать российский паспорт Эльмара Багдасаряна, выданный «в нарушение установленного порядка». Адвокат бизнесмена заявил, что его подзащитный имел право на автоматическую выдачу российского паспорта и что законность этого права они будут отстаивать в суде. Он пообещал отсудить у МВД 100 миллионов рублей.