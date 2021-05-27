Россияне стали в 3,5 раза больше покупать БАДов с коллагеном

В период с января по апрель продажи БАДов с коллагеном выросли в России в 3,5 раза по сравнению с 2019 годом. Его покупают в надежде сохранить молодость кожи, но эффективность таких препаратов еще не исследована должным образом.

«Коллаген приобретает популярность среди населения. Его видов существует огромное количество, больше 40. Это один из материалов строения тканей. С возрастом синтез коллагена у человека уменьшается. Многие принимают его внутрь, чтобы поддержать здоровье и внешний вид», — привела газета «Известия» слова гендиректора DSM Group Сергея Шуляка.

По данным компании, продажи БАДов с коллагеном с января по апрель увеличились в два раза, если сравнивать с 2020 годом. По сравнению с 2019 годом значения выросли в 3,5 раза.

С возрастом коллагена становится в организме все меньше, из-за чего появляются морщины и снижается подвижность суставов. В погоне за молодостью кожи девушки начинают применять БАДы уже с 25 лет. Но пока ученые не провели достаточного количества исследований, доказывающих эффективность употребления коллагена, заявила гастроэнтеролог-нутрициолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Алина Губанова.

«Такие исследования хоть и были, но в них приняло участие недостаточное число испытуемых. А оценка эффективности проводилась на совершенно субъективных признаках — визуальном осмотре кожи», — добавила врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева.

Она отметила, что коллаген может усваивать далеко не каждый организм. Прежде чем начинать принимать БАДы стоит посоветоваться с врачом.