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    27 мая 2021, 03:00

    Россияне стали в 3,5 раза больше покупать БАДов с коллагеном

    Дарья Бунякова

    В период с января по апрель продажи БАДов с коллагеном выросли в России в 3,5 раза по сравнению с 2019 годом. Его покупают в надежде сохранить молодость кожи, но эффективность таких препаратов еще не исследована должным образом.

    Россияне стали в 3,5 раза больше покупать БАДов с коллагеном

    «Коллаген приобретает популярность среди населения. Его видов существует огромное количество, больше 40. Это один из материалов строения тканей. С возрастом синтез коллагена у человека уменьшается. Многие принимают его внутрь, чтобы поддержать здоровье и внешний вид», — привела газета «Известия» слова гендиректора DSM Group Сергея Шуляка.

    По данным компании, продажи БАДов с коллагеном с января по апрель увеличились в два раза, если сравнивать с 2020 годом. По сравнению с 2019 годом значения выросли в 3,5 раза.

    С возрастом коллагена становится в организме все меньше, из-за чего появляются морщины и снижается подвижность суставов. В погоне за молодостью кожи девушки начинают применять БАДы уже с 25 лет. Но пока ученые не провели достаточного количества исследований, доказывающих эффективность употребления коллагена, заявила гастроэнтеролог-нутрициолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Алина Губанова.

    «Такие исследования хоть и были, но в них приняло участие недостаточное число испытуемых. А оценка эффективности проводилась на совершенно субъективных признаках — визуальном осмотре кожи», — добавила врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева.

    Она отметила, что коллаген может усваивать далеко не каждый организм. Прежде чем начинать принимать БАДы стоит посоветоваться с врачом.