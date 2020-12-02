BadComedian рассказал о конфликтах с киностудиями

«После анонса ролика, за 15 минут до релиза, по нему „ударили“», — рассказал он.

Блогер уточнил, что созвонился со студией и все выяснил. По его мнению, это было недоразумением.

«Думаю, жалоба на видео поступила от сотрудника, ответственного за YouTube. Я склонен верить, что ни руководитель, ни режиссер не ответственны за это и они не рады были происходящему», — пояснил он.

Баженов добавил, что, по его мнению, студия СТВ — одна из немногих Российских киностудий, которая снимает хорошие фильмы. Также он рассказал про конфликтную ситуацию со студией Kinodanz из-за фильма «За гранью реальности».

«Безусловно, это был крупный конфликт. Судебное разбирательство закончилось мировым соглашением», — поделился блогер.

Он заключил, что со временем подобных ситуаций в его работе становится все меньше.

Ранее стало известно, что на смену передаче на «Пятнице» и авторскому шоу Анастасии Ивлеевой на YouTube «З.Б.С.» могут прийти новые проекты. О печальной для фанатов новости она рассказала в своем Instagram.