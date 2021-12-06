BadComedian оценил результаты опроса о недопустимых шутках

Блогер и кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) обсудил с «Ридусом» результаты опроса ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) о границах, допустимых в юморе.

Опрос показал, что большая часть россиян считает недопустимым шутить над особенностями здоровья других людей, над церковью, традициями и национальными особенностями разных народов, а также над историей Российской империи, СССР и России.

По мнению блогера, если запретить шутки над религией и национальными особенностями, то скоро придется запрещать шутки над политикой, начальством, языком и вообще над чем угодно, поскольку это кого-то может оскорбить. По его словам, в результате получится так, что человеку нельзя будет пошутить над самим собой.

«Например, над тем, что он толстый, потому что кто-то другой с лишним весом может это услышать и расстроиться. Придется жить в мире без шуток», — добавил собеседник издания.