BadComedian иронично ответил на слова Мединского о «Джокере»

Кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) во время беседы с «360» иронично прокомментировал нежелание министра культуры России Владимира Мединского снимать в России фильмы типа «Джокера» на федеральные деньги.

Министр рассказал, что люди обращались к нему с вопросом о запрете «Джокера» в России. «Я спрашиваю: „А на каком основании?“ Кому-то нравится, кому-то — нет, кто-то видит пропаганду зла, кто-то — добра», — сказал Мединский.

Евгений Баженов иронично отреагировал именно на слова о «пропаганде добра». Он напомнил о фильмах, проспонсированных Минкультом, в которых продвигаются другие ценности.

«Про добро снят замечательный отечественный фильм „Левиафан“ на деньги Министерства культуры. Очень хороший, очень добрый, в отличие от отвратительного „Джокера“. „Миллиард“ — замечательный, добрый фильм. Не то что поганый „Джокер“. Учит хорошему. Воровство, вот это вот все — наше замечательное кино», — в шутку отметил Баженов.

Мединский негативно отозвался о «Джокере», но запрещать фильм не стал бы Подробнее

Он также добавил в свой ироничный список «Бабушку легкого поведения 2». «Тоже учит хорошему. Никаких там людей, убитых горем, нет. Хорошие, добрые мошенники, которые обманывают других людей. Так надо жить. Замечательный фильм, замечательная культура, все классно», — продолжил блогер.

В эфире радиостанции «Авторадио» Мединский также заявил, что «Джокер» Тодда Филлипса ему не понравился. Другие «марвеловские комиксы» у него не вызвали такую «бурю негативных эмоций». В случае, если бы ленту снимали в России, «при обращении в Минкультуры у этого фильма не было бы ни одного шанса на поддержку».