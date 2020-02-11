Бабушку-ветерана из Крыма не поздравили из-за смены власти. Но планируют

Крымчанку Галину Романько хоть и с опозданием, но поздравят с 75-летием Ялтинской конференции. Она работала в санатории, где жили английская и американская делегации в 1945 году.

«В связи со сменой власти у нас не получилось это сделать в начале этой конференции. Завтра в 10:30 мы едем поздравлять эту бабушку, это есть в плане. Это уже давно обговорено и с ней, и с дочкой», — рассказал «360» представитель администрации города Саки.

Ялтинская конференция проходила с 4 по 11 февраля, так что Галину Романько уже точно поздравят с опозданием. В администрации города это объяснили тем, что к ним пришел новый человек и нужно было, чтобы он «освоился» и «вошел в курс дела».

«Пришел новый человек, новые задачи, нужно было немножко адаптироваться», — сказали в администрации.

Галина Романько работала медсестрой во время Великой Отечественной войны, а в феврале 1945-го оказалась в санатории в Саках. По словам 95-летней женщины, в последние годы региональные и местные власти о ней забыли. Единственным, кто ее поздравляет, остается президент Владимир Путин.

В феврале 1945 года в Ливадийском дворце недалеко от Ялты встречались советская, американская и английская делегации во главе с Иосифом Сталиным, Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом.