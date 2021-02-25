«Бабушкины» квартиры стали исчезать с российского рынка недвижимости

«Бабушкины» квартиры стали активно исчезать с российского рынка съемного жилья. Речь идет про квартиры, расположенные в советских домах типовой застройки 1950–1991 годов. Сейчас от общего объема сдающейся в аренду недвижимости они составляют всего 3,3% — минимальный показатель.

Об этом сообщила «Лента.ru» со ссылкой материалы российского сервиса поиска недвижимости. По данным издания, больше всего квартир под аренду расположены в новостройках — домах, которые ввели в эксплуатацию с 2010 года и позже. Такой жилплощади сдается в среднем 7,4%. При этом в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске зафиксированы максимальные показатели — там доля таких квартир из общего числа лотов достигает 9-12%.

В столице за аренду типового советского жилья придется заплатить в среднем 35,2 тысячи рублей в месяц, а в Петербурге 19,5 тысячи рублей — в этих городах квартиры стоят дороже всего. Самые низкие цены на их аренду в Челябинске и Перми — 10,8 и 11,9 тысячи рублей соответственно. В среднем по стране ежемесячная стоимость аренды такого жилья стоит 14,9 тысячи рублей.

Аналитики отметили, что порядка 39% доступных для аренды однокомнатных квартир находятся в хрущевках или типовых панельных и блочных домах выше пяти этажей. Еще 10% расположены в жилых зданиях, которые построили в первой половине XX века или раньше.

При этом в на жилье в старом доме арендатора найти быстрее, чем в новом — на это уходит в среднем 40 и 42 дня соответственно. Оперативнее всего квартиры сдаются в Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге.