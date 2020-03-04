Бабушки решили контролировать чистоту в Челябинске

Пенсионерки занялись скандинавской ходьбой, однако во время прогулок увидели недочеты в работе коммунальных служб.

«Мы решили, что будем смотреть, где появляются надписи на стенах, несанкционированный мусор, складывают спиленные деревья», — пояснила организатор дружины Ирина Потапова.

Сотрудники управляющей компании одобрили идею: выдали бабушкам спортивные палки и создали общий чат, в который активистки присылают фотографии нарушений.

«Дома тяжело, здоровье неважно, а вот на улице хорошо себя чувствуешь, особенно с палками. Для сердца это хорошо», — уточнила участница Зинаида Скрипкина.

За полтора часа дружине удается проверить 43 дома и запечатлеть десятки нарушений. Коммунальщики разбираются с неполадками в этот же день.

«Благодарности были о том, что наркотические надписи стали удаляться. Да и сами бабушки этим довольны. И те, кто не может ходить, выражают им благодарность», — подчеркнула директор управляющей компании № 8 Анастасия Карасева.