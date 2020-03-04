    04 марта 2020, 11:35

    Бабушки решили контролировать чистоту в Челябинске

    Ольга Ситникова

    Пожилые женщины из Челябинска решили стать активистками и следить за чистотой в городе. Ежедневно они проверяют местные дворы, а о неполадках рассказывают управляющей компании. Об этом сообщил сайт «Мир 24».
    Бабушки решили контролировать чистоту в Челябинске

    Пенсионерки занялись скандинавской ходьбой, однако во время прогулок увидели недочеты в работе коммунальных служб.

    «Мы решили, что будем смотреть, где появляются надписи на стенах, несанкционированный мусор, складывают спиленные деревья», — пояснила организатор дружины Ирина Потапова.

    Сотрудники управляющей компании одобрили идею: выдали бабушкам спортивные палки и создали общий чат, в который активистки присылают фотографии нарушений.

    «Дома тяжело, здоровье неважно, а вот на улице хорошо себя чувствуешь, особенно с палками. Для сердца это хорошо», — уточнила участница Зинаида Скрипкина.

    За полтора часа дружине удается проверить 43 дома и запечатлеть десятки нарушений. Коммунальщики разбираются с неполадками в этот же день.

    «Благодарности были о том, что наркотические надписи стали удаляться. Да и сами бабушки этим довольны. И те, кто не может ходить, выражают им благодарность», — подчеркнула директор управляющей компании № 8 Анастасия Карасева.