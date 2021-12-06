Дава подарил квартиру бездомной бабушке из Молдавии

Рэпер и блогер Давид Манукян, также известный как Дава, сделал предновогодний подарок оставшейся без крыши над головой бабушке из Молдавии. На своей странице в Instagram блогер рассказал, что узнал историю пенсионерки от местного блогера Глеба.

Молодой человек покупал 72-летней бабушке еду. Нашел он ее на улице, где она просила милостыню. По словам старушки, из дома ее выгнала дочь, а перед этим сильно избила. При этом на уже взрослого ребенка пенсионерка зла не держит.

Приехавший в Молдавию Дава сначала накормил пожилую женщину в ресторане, а на ночь устроил в отель, чтобы она больше не спала на улице. На следующий день он сделал пенсионерке подарок и вручил ключи от квартиры.