Бабушкам и дедушкам захотели дать больше прав на внуков

Дети могут получить законодательное право пребывать у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев и сестер и других родственников — но только с согласия родителей. Законопроект рассмотрят 16 декабря на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Сейчас местом жительства детей и подростков, которые не достигли 14 лет или находятся под опекой, признается место жительства родителей, усыновителей или опекунов. Бабушки и дедушки, братья и сестры, а также прочие родственники по закону имеют право лишь общаться с ребенком.

Таким образом, нахождение ребенка с кем-либо, кроме родителей, юридически ничем не отличается от нахождения с посторонним человеком. Также в случае болезни родителей или при других случаях «отсутствия родительского обеспечения» защита прав ребенка возлагается на органы опеки и попечительства.

Если новый проект будет поддержан, в законодательстве закрепится норма, по которой дети официально смогут временно пребывать у близких родственников. Для этого нужно будет лишь согласие родителей.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в России увеличат размер выплат, которые полагаются семьям с детьми. Власти страны уже приняли ряд документов, влияющих на эти суммы: МРОТ достигнет почти 14 тысяч рублей, а прожиточный минимум должен составить 12 654 рубля.