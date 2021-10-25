Бабушка-вахтерша из Чувашии задержала «преступника» за четыре минуты

Во время учебной тренировки в школе в селе Новое Атлашево бабушка-вахтерша смогла задержать «преступника» всего за четыре минуты. Тренировка подразумевала, что человека, который вошел в школу во время уроков с автоматом, надо было любым способом остановить и обезвредить. Об этом написал Life со ссылкой на сайт школы.

По плану сотрудники школы подали сигнал тревоги и вызвали Росгвардию в том момент, когда неизвестный пробрался в школу. При этом учителя и дети должны были оставаться в запетых классах и никаким образом себя не проявлять.

По словам заместителя директора по воспитательной работе Натальи Григорьевой, многие школьники о проводимых учениях не знали и успели испугаться. В качестве «преступника» выступила одна из сотрудниц школы. Когда она проникла в здание, ее задержала и обезвредила вахтерша.

«Я считаю, что нужно почаще проводить с детьми такие тренировки, так как в последнее время у нас участились вооруженные нападения в школах», — заявила Григорьева.