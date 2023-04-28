Общество 28 апреля 2023, 11:23 Бабушка в фиолетовом платке прокатила врио главы Омской области по сгоревшей деревне Врио главы Омской области проехал по сгоревшей деревне с пенсионеркой за рулем

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Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко опубликовал в Telegram видео объезда пострадавшей от пожара деревни в Большереченском районе. За рулем автомобиля при этом была пенсионерка.

Пожилая женщина в фиолетовом платке уверенно вела машину, несколько раз невозмутимо обернувшись и посмотрев в камеру.

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«Вместе с жителями осматриваем территории, которые повредил пожар», — подписал видео политик.

Но его водитель привлек гораздо больше внимания пользователей в Сети, нежели сам Хоценко. Запись стали активно распространять в Telegram-каналах, отмечая, как пенсионерка мастерски держится за рулем.

Позже врио губернатора сообщил, что встретился с жителями в селе Новокарасук Крутинского района, где провел заседание оперативного штаба.

По его словам, первые выплаты люди, лишившиеся имущества, должны начать получать уже в ближайшее время.