Бабушка шести внуков открыла фитнес-клуб в Челябинске

Жительница Челябинска, бабушка шести внуков, Надежда Медведева открыла собственный фитнес-клуб Sante в Тракторозаводском районе города. Она много лет тренировала легкоатлетов в спортивной школе и занималась физкультурой с малышами в детском саду.

71-летняя женщина ведет активный образ жизни. Она много ходит по городу пешком, бегает в парке, плетет кружева, а также работает на огороде и управляет своим делом, пишет сайт kp.ru.

«Никогда нельзя опускать руки. В любом возрасте найдется дело по душе. К тому же что такое 70 лет? Это же ерунда. Еще столько всего можно сделать. Дети уже выросли и крепко стоят на ногах. Если не клуб, чем тогда заниматься?», — задалась вопросом Медведева.

Sante в переводе с французского означает «здоровье». Названный так центр работает в Челябинске уже несколько лет. Год назад женщина уволилась с основной работы в детском саду, где она была инструктором по физкультуре. Она призналась, что переходить на административную работу было нелегко.

Сперва Медведева сама проводила занятия, а потом появились тренера различных направлений, среди которых табата, пилатес, зумба и многое другое. Не все начало получаться сразу, было время безденежья. Пенсионерке приходилось брать средства из своей зарплаты, чтобы раздать инструкторам зарплату. Спустя время появились постоянные клиенты, люди начали ходить в клуб семьями.

Женщина объяснила, что спорт дал ей силу воли, самостоятельность, а также сформировал характер. Она заключила, что он учит преодолевать боль и справляться со скверным настроением.