Бабушка рассказала о состоянии мальчика, который нашел родителей мертвыми в Петербурге

Девятилетний мальчик нашел тела своих родителей в Санкт-Петербурге, умерших при загадочных обстоятельствах. Сейчас с ребенком все нормально. Об этом «360» рассказала его бабушка.

«С мальчиком все нормально. Он буквально [недавно] отдыхал в Волгограде у деда — моего бывшего мужа. <…> Я сегодня два раза с ним общалась. Бабуля — моя мама — старается не задевать [чувства ребенка], я ей запретила, никаких уныний и все такое», — поделилась собеседница.

По словам женщины, мальчика от потрясения защищает детская психика, или он до конца не осознает случившееся. Психологической травмы у него нет, так как он самостоятельный и собранный ребенок.

«Я буду опекуном и буду огораживать, стараться», — добавила бабушка мальчика. Она уточнила, что ее умершая дочь работала в ресторане быстрого питания, а мужчина был сборщиком мебели.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что мальчик вернулся домой в Петербурге и нашел мертвыми свою мать и отчима. По предварительным данным, семейная пара умерла умерла от передозировки неизвестными наркотиками.